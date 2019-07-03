В Нижнем Тагиле установят памятник Владиславу Тетюхину

По словам Щелкунова, сейчас данный вопрос обсуждается с семьей Тетюхина. Памятник необходимо разработать так, чтобы он вписался в общую концепцию территории медцентра.

В июне этого года госпиталю присвоили имя его основателя. В ближайшее время на здании медцентра появится соответствующая вывеска. В 2012 году Владислав Тетюхин продал акции «ВСМПО-Ависмы» и вложил все средства в строительство госпиталя в Нижнем Тагиле. В апреле этого года меценат скончался в возрасте 86 лет.