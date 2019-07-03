В Нижнем Тагиле установят памятник Владиславу Тетюхину
Сегодня, 10:43ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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На территории Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле появится памятник Владиславу Тетюхину, сообщает ЕАН со ссылкой на директора медучреждения Алексея Щелекунова.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам Щелкунова, сейчас данный вопрос обсуждается с семьей Тетюхина. Памятник необходимо разработать так, чтобы он вписался в общую концепцию территории медцентра.
Главное, сделать все достойно его памяти. Задача стоит непростая, учитывая неординарность и масштабность фигуры Владислава Валентиновича,пояснил глава госпиталя.
Также решается вопрос о том, кому доверить создание памятника.
В июне этого года госпиталю присвоили имя его основателя. В ближайшее время на здании медцентра появится соответствующая вывеска. В 2012 году Владислав Тетюхин продал акции «ВСМПО-Ависмы» и вложил все средства в строительство госпиталя в Нижнем Тагиле. В апреле этого года меценат скончался в возрасте 86 лет.
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