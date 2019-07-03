В Свердловской области снизился уровень профессиональных заболеваний
По данным за 2018 год уровень профзаболеваний в Свердловской области снизился на 13,5% в сравнении с показателями позапрошлого года, сообщает региональный Роспортебнадзор.
В регионе на предприятиях с вредными условиями труда работают 85,8 тысячи человек. При этом, 13,8% из них трудятся при недостаточной освещенности, 13,7% работают при повышенном уровне шума, 9,8% подвергаются тяжелому физическому и психоэмоциональному напряжению на работе, 6,4% свердловчан работают в неблагоприятном микроклимате, еще 4,8% — при повышенном уровне вибрации.
52,8 тысячи работников трудятся в условиях, способных вызвать функциональные изменения, 24,1 тысячи человек подвержены риску появления начальных признаков профессиональных заболеваний, у 8,1 тысячи свердловчан могут развиться профессиональные болезни легкой и средней тяжести. Лишиться общей трудоспособности рискует 741 работник, в экстремальных условиях трудятся 62 человека.