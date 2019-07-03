В Свердловской области снизился уровень профессиональных заболеваний

В регионе на предприятиях с вредными условиями труда работают 85,8 тысячи человек. При этом, 13,8% из них трудятся при недостаточной освещенности, 13,7% работают при повышенном уровне шума, 9,8% подвергаются тяжелому физическому и психоэмоциональному напряжению на работе, 6,4% свердловчан работают в неблагоприятном микроклимате, еще 4,8% — при повышенном уровне вибрации.