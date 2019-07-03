Высокий суд Ирландии принял сторону «Тольяттиазота»

В январе этого года в Высоком суде Ирландии было вынесено обвинение по трем искам предприятий, которые владеют 70% акций ТоАЗа, против 11 ответчиков. Суд установил их причастность к рейдерскому захвату завода.

Кроме того, как сообщает издание «Новые известия», 27 июня был удовлетворен иск против одного из ответчиков Евгения Седыкина. Его обязали возместить ущерб за неправомерные судебные тяжбы и мошеннические действия по отношению к бывшим руководителям ТоАЗа. В 2015 году Седыкин организовал фиктивные собрания акционеров предприятия, в результате которых было принято постановление о назначении нового состава руководителей. Те, в свою очередь, потребовали от ТоАЗа вознаграждения в размере 10% от чистого дохода компании. Также в суде доказали вину Седыкина в попытке незаконного присвоения шести миллиардов рублей и ценных бумаг других совладельцев ТоАЗа. Однако ареста он избежал.

Сегодня он проходит в статусе потерпевшего по иску миноритарных акционеров против ТоАЗа. Также он является участником дела против бывших владельцев завода, которое было инициировано с подачи владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина.

В Комсомольском районном суде Тольятти разбирательства против бывших владельцев ТоАЗа идут уже более семи лет. Их обвиняют в незаконной реализации продукции зарубежной компании по заниженной стоимости, а также в присвоении полученной от сделки выручки. Тем не менее, все бумаги указывают на то, что продукцию продали по закону, а завод получил средства в полном объеме. Кроме того, предприятие заплатило налоги, а деньги были вложены в дальнейшее развитие.

Все время в ходе судебных разбирательств следователи предпочитали руководствоваться показаниями Седыкина, который сам является уголовником и признан виновным в рейдерском захвате. То есть, местное «правосудие» пытается угодить интересам Мазепина, который сам является гражданином Латвии, где финансирует профашистские организации.

23 мая текущего года коллектив ТоАЗа направил главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву письмо, в котором указал на то, что завод целенаправленно привлекли к этому судебному процессу в качестве потерпевшей стороны. По мнению сотрудников, это разбирательство является следствием десятилетней недружественной акции по отношению к ТоАЗу.

Понимая, что обвинение несостоятельно, в СК РФ возбудили уголовное дело против бывших руководителей ТоАЗа по статье «Организация преступного сообщества и участие в нем».

В этом году в ходе «прямой линии» российский лидер Владимир Путин сообщил, что данная статья должна быть либерализована. Он отметил, что в нынешней ситуации она имеет массу «лазеек», которые позволяют привлечь к уголовной ответственности любого члена совета директоров любой компании, особенно, если кто-то из коллектива замешан в нарушении закона. Таким образом, можно говорить о том, что в деле ТоАЗа существует огромная пропасть между мнением президента и действием правоохранителей, которые, наоборот, пытаются всеми силами оправдать рейдерский захват.

Кроме того, высокий суд Ирландии также рассмотрит иск против еще одной компании, подконтрольной Мазепину - EurotoazLtd.

В этом деле объем акций, которые пытались получить рейдеры, составляет два миллиарда долларов, при общей стоимости самого предприятия три миллиарда долларов.