Дело уральского «ловца покемонов» вызвало религиозный диспут в Европе

Напомним, блогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский был арестован в 2016 году. Причиной стали его видеоролики, опубликованные в сети, где он играет в популярную в то время игру PokemonGO в Храме на Крови, высказывает критику в отношении РПЦ, а также сравнивает христа с покемоном. В мае 2017 года блогер был признан виновным в девяти эпизодах экстремизма и восьми случаях оскорбления чувств верующих, а также в незаконном обороте «шпионского» оборудования из-за обнаруженной у него дома авторучки с камерой. В результате он был приговорен к 2,3 годам лишения свободы условно. Защите удалось добиться снятия обвинений за «шпионское» оборудование, а в конце 2018 года с Соколовского сняли судимость по «экстремистским» эпизодам. В результате его наказание уменьшилось до шести месяцев. В январе 2019 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу блогера.