Дело уральского «ловца покемонов» вызвало религиозный диспут в Европе
Дело о ловле покемонов в Храме на Крови станет стратегическим кейсом для всего европейского законодательства. ЕСПЧ, рассматривающий дело уральского блогера Руслана Соколовского, допустил к процессу третьих лиц — две «либеральные» и одну «консервативную» иностранные НКО, пишет «Коммерсантъ».
Они помогут суду найти баланс между свободой слова и защитой верующих, чтобы определиться с подходом к подобным делам
В качестве третьих лиц присутствовать будут британская «Артикль 19», бельгийский Центр защиты прав человека при Гентском университете и французский Европейский центр права и правосудия. Регламент ЕСПЧ предполагает, что в интересах правосудия данные независимые компании должны предоставить письменные замечания о соотношении свободы слова и вероисповедания. Представители организаций также смогут присутствовать на слушаниях.
Напомним, блогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский был арестован в 2016 году. Причиной стали его видеоролики, опубликованные в сети, где он играет в популярную в то время игру PokemonGO в Храме на Крови, высказывает критику в отношении РПЦ, а также сравнивает христа с покемоном. В мае 2017 года блогер был признан виновным в девяти эпизодах экстремизма и восьми случаях оскорбления чувств верующих, а также в незаконном обороте «шпионского» оборудования из-за обнаруженной у него дома авторучки с камерой. В результате он был приговорен к 2,3 годам лишения свободы условно. Защите удалось добиться снятия обвинений за «шпионское» оборудование, а в конце 2018 года с Соколовского сняли судимость по «экстремистским» эпизодам. В результате его наказание уменьшилось до шести месяцев. В январе 2019 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу блогера.