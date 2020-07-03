«Девственницы молятся за вас»: сторонники отца Сергия пришли поддержать его на суде

Возле здания епархии также дежурят сотрудники полиции и казаки «КОБР» (казачий отряд быстрого реагирования).

По словам сторонников скандального схиигумена, они пришли, чтобы поддержать его.

Хотим, что гонения на него и грязь в СМИ прекратились: у него дети, монахини — 540 сестер. Девственницы в монастыре молятся за вас, до пяти утра бьют земные поклоны, рассказала изданию одна из сторонниц.

Также сторонники сообщили, что собирают подписи в поддержку отца Сергия. По их словам, они хотят набрать 100 тысяч, но пока собрали шесть тысяч.