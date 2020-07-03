«Девственницы молятся за вас»: сторонники отца Сергия пришли поддержать его на суде
Возле здания епархии в Екатеринбурге собрались более 100 человек. Все они являются сторонниками опального схиигумена Сергия, над которым сегодня состоится церковный суд, пишет Ура.ру.
Возле здания епархии также дежурят сотрудники полиции и казаки «КОБР» (казачий отряд быстрого реагирования).
По словам сторонников скандального схиигумена, они пришли, чтобы поддержать его.
Хотим, что гонения на него и грязь в СМИ прекратились: у него дети, монахини — 540 сестер. Девственницы в монастыре молятся за вас, до пяти утра бьют земные поклоны, рассказала изданию одна из сторонниц.
Также сторонники сообщили, что собирают подписи в поддержку отца Сергия. По их словам, они хотят набрать 100 тысяч, но пока собрали шесть тысяч.
Ранее схиигумен Сергий был лишен права проведения проповедей после того, как он раскритиковал сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей не верить в коронавирус и выходить на улицы. Также он заявил, что через вакцину от инфекции будут вживлять чипы, а патриарха обвинил в предательстве веры и призвал его уйти в отставку. Сегодня проходит третий церковный суд над опальным схиигуменом, на котором планируется принять окончательное решение.