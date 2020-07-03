До конца года планируется возвести два пролета моста через Тагильский пруд

На двух береговых опорах уже выполнено устройства свайных оснований и буронабивных свай. Согласно графику работ в этом году планируется закончить пять из восьми опор, а на оставшихся трех — выполнить устройство свайных оснований. В августе ожидается поставка металлических конструкций для моста.

В сентябре работы начнутся на двух путепроводах, которые водят в состав проекта. В этом году на автодорожном путепроводе через железнодорожную линию будет выполнено 70% работ и 80% устройства опор на автодорожном путепроводе через Свердловское шоссе.

Также до конца года планируется выполнить 15% от общего объема работ по устройству автомобильных дорог, а также будет закончен вынос из пятна застройки действующих инженерных сетей.