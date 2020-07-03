Двум екатеринбуржцам грозит до шести лет тюрьмы за угон иномарок на 3 миллиона рублей

По версии следствия, угонщики действовали в Екатеринбурге с сентября по декабрь 2019 года. За это время были угнаны пять автомобилей корейской марки Hyundai. Выбор пал на модели этой марки, поскольку их несложно продать, в связи с популярностью этих автомобилей. Всего обвиняемыми был нанесен ущерб порядка трех миллионов рублей.

Действуя при помощи специального радиоэлектронного оборудования, преступники отключали противоугонные системы автомобилей, после чего проникали в салон, запускали двигатель и уезжали, сообщает УМВД Екатеринбурга. В ведомстве пояснили, что обвиняемые искали автомобиль, угоняли, а затем продавали транспортное средство.

Благодаря слаженной работе полицейских, удалось вернуть три похищенных автомобиля их владельцам.

Обвинение угонщиков проходит по части 3 статьи 158 УК РФ (Хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.