Двум екатеринбуржцам грозит до шести лет тюрьмы за угон иномарок на 3 миллиона рублей
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассмотрение дела об угонах автомобилей в уральской столице. На скамье подсудимых находятся двое горожан 1987 и 1993 годов рождения, сообщает пресс-служба УМВД Екатеринбурга.
По версии следствия, угонщики действовали в Екатеринбурге с сентября по декабрь 2019 года. За это время были угнаны пять автомобилей корейской марки Hyundai. Выбор пал на модели этой марки, поскольку их несложно продать, в связи с популярностью этих автомобилей. Всего обвиняемыми был нанесен ущерб порядка трех миллионов рублей.
Действуя при помощи специального радиоэлектронного оборудования, преступники отключали противоугонные системы автомобилей, после чего проникали в салон, запускали двигатель и уезжали, сообщает УМВД Екатеринбурга. В ведомстве пояснили, что обвиняемые искали автомобиль, угоняли, а затем продавали транспортное средство.
Благодаря слаженной работе полицейских, удалось вернуть три похищенных автомобиля их владельцам.
Обвинение угонщиков проходит по части 3 статьи 158 УК РФ (Хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере). Наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
Ранее в Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в угоне автомобиля. Как оказалось он был в федеральном розыске за разбой и убийство. В арендованном гараже у мужчины были найдены приспособления для хищения автомобилей. На данный момент подозреваемого задержали и заключил под арест до суда.