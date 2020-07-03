Екатеринбурженке грозит до трех лет тюрьмы за прописку более 500 мигрантов в квартире
Орджоникидзевская районная прокуратура Екатеринбурга обвинила местную жительницу в фиктивной постановке на учет 541 мигранта из корыстных побуждений, сообщается в пресс-службе ведомства.
Органами дознания было установлено, что, в период c декабря 2019 года по февраль 2020 года, ранее не судимая местная жительница 1951 года рождения, с целью получения денежного вознаграждения, осуществила фиктивную постановку на учет, в квартире по улице Шефской, 541 мигранта, зная, что проживать они в ее квартире не будут.
Отмечается, что женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 322 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Санкции по данной статье предусматривают штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.
Уголовное дело направлено мировому судье Орджоникидзевского судебного района Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Напомним, что ранее уже судили предприимчивую свердловчанку Марину Мирсаитову за фиктивную регистрацию на 15 квадратных метрах площади 263 иностранца, от каждого из которых она получала по 500 рублей. Тогда ей был вынесен приговор по той же статье.