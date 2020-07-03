Екатеринбурженке грозит до трех лет тюрьмы за прописку более 500 мигрантов в квартире

Органами дознания было установлено, что, в период c декабря 2019 года по февраль 2020 года, ранее не судимая местная жительница 1951 года рождения, с целью получения денежного вознаграждения, осуществила фиктивную постановку на учет, в квартире по улице Шефской, 541 мигранта, зная, что проживать они в ее квартире не будут.

Отмечается, что женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 322 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Санкции по данной статье предусматривают штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

Уголовное дело направлено мировому судье Орджоникидзевского судебного района Екатеринбурга для рассмотрения по существу.