Епархиальный суд принял решение о лишении скандального отца Сергия сана
Опальный схиигумен Сергий не явился на очередное заседание церковного суда. Однако решение было принято без него, пишет E1.
Об этом сообщил митрофорный протоиерей Николай Малета. По его словам, суд признал Сергия виновным в нарушении церковной присяги. Кроме того, во время разбирательства в суд начали поступать обращения о жестоком обращении с детьми в монастыре. Суд выразил надежду, что правоохранители проведут по этому поводу тщательное расследование.
Напомним, первое заседание состоялось 15 июня. Однако его пришлось перенести из-за того, что Сергий покинул его, не ответив на вопросы. На второе заседание, которое было назначено на 26 июня схиигумен не явился, в связи с чем его перенесли на 3 июля.
Скандальный схиигумен Сергий стал известен после того, как в сети появилось несколько видеороликов, где он проклинает сторонников самоизоляции и призывает верующих не соблюдать режим самоизоляции, называя коронавирус несуществующей болезнью. В результате он был лишен права проповедовать. Однако Сергий не послушался и продолжил свою деятельность.