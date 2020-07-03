Епархиальный суд принял решение о лишении скандального отца Сергия сана

Об этом сообщил митрофорный протоиерей Николай Малета. По его словам, суд признал Сергия виновным в нарушении церковной присяги. Кроме того, во время разбирательства в суд начали поступать обращения о жестоком обращении с детьми в монастыре. Суд выразил надежду, что правоохранители проведут по этому поводу тщательное расследование.

Напомним, первое заседание состоялось 15 июня. Однако его пришлось перенести из-за того, что Сергий покинул его, не ответив на вопросы. На второе заседание, которое было назначено на 26 июня схиигумен не явился, в связи с чем его перенесли на 3 июля.