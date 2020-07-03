Козловских рассказал о своем письме Куйвашеву о занижении статистики по COVID-19
Сегодня, 21:07ОбществоФото: официальный сайт Роспотребнадзора
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Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал о письме, в котором говорится о занижении статистики по больным коронавирусом, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Козловских, это письмо — рабочая переписка по сверке данных о заболевших. При анализе данных были выявлены расхождения в статистике. Также он отметил, что региональные Роспотребнадзор и Минздрав проводят работу по устранению причин, возникших несоответствий.
Сегодня один из телеграмм-каналов опубликовал письмо Дмитрия Козловских к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о занижении числа заболевших коронавирусом. Позднее вице-губернатор Павел Креков заявил, что все больницы в регионе перейдут на новую отчетность со следующей недели.
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