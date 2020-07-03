Куйвашев предложил провести слушания по вопросу продажи алкоголя в вечернее время
Сегодня, 19:22ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил провести слушания по вопросу запрета продажи алкоголя после 19.00. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
К главе региона обратились свердловчане, которые попросили вернуть запрет на продажу спиртного после 19.00 или после 21.00. Куйвашев отметил, что эта тема очень обсуждаема. Он пояснил, что можно провести парламентские и общественные слушания по этому вопросу. По его мнению, депутаты и эксперты смогут принять во внимание все «за» и «против», а также интересы представителей торговли.
Напомним, что запрет на продажу алкоголя после 19.00 был введен в апреле в связи с ограничительными мерами по коронавирусу.
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