Куйвашев предложил провести слушания по вопросу продажи алкоголя в вечернее время

К главе региона обратились свердловчане, которые попросили вернуть запрет на продажу спиртного после 19.00 или после 21.00. Куйвашев отметил, что эта тема очень обсуждаема. Он пояснил, что можно провести парламентские и общественные слушания по этому вопросу. По его мнению, депутаты и эксперты смогут принять во внимание все «за» и «против», а также интересы представителей торговли.