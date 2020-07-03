Литература, география, информатика: российские школьники начали сдавать ЕГЭ

Желание сдавать экзамен по литературе изъявили порядка 58 тысяч человек. Выполнять работу, состоящую из 17 заданий, разделенных на две части, выпускникам предстоит три часа 55 минут.

На ЕГЭ по географии заявились около 17 тысяч россиян. Экзаменационное задание состоит из двух частей и содержит 34 вопроса.

Аттестацию по информатике выбрали свыше 98 тысяч выпускников, что делает этот экзамен самым массовым сегодня. За три часа 55 минут нужно будет ответить на 27 вопросов.

По информации Рособрнадзора, результаты данных экзаменов будут опубликованы не позднее 17 июля.

Всего же, по данным ведомства, ЕГЭ будут сдавать в этом году 714 тысяч человек, причем это лишь те выпускники, которые желают продолжить обучение в высших учебных заведениях.