Мэр Екатеринбурга предложил создать в городе площадь Трудовой славы

Сегодня, 3 июля прошла рабочая встреча Евгения Куйвашева с Александром Высокинским и мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.

Глава региона заявил, что все мероприятия в городах трудовой доблести — Екатеринбурге и Нижнем Тагиле должны проводиться при участии жителей и с их согласия.

По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского, в городе будет проведен сбор предложений об увековечении трудового подвига уральцев. Он отметил, что в течение месяца планируется подготовить предварительные решения по созданию стелы, памятников, а также композиций при въезде в город. Кроме того, есть и еще одно предложение — назвать одну из площадей — площадью Трудовой доблести.

Он сказал, что присвоение высокого звания двум крупнейшим городам области — это высокая оценка вклада, внесенного в победу Свердловской областью. Его поддержал и Владислав Пинаев.