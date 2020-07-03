Население России перестало носить маски

Сегодня в транспорте и на улице уже редко кто носит маски. По мнению психологов, такое поведение связано с тем, что россияне, в большинстве своем, устали от коронавируса. Тем не менее, несоблюдение норм безопасности может ухудшить эпидемиологическую ситуацию в мире.
По мнению клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова, отказ от ношения средств индивидуальной защиты прежде всего обусловлен усталостью, пишет News.ru. Также многие россияне знают, что от коронавируса погибает небольшой процент пациентов, а некоторые и вовсе могут перенести его бессимптомно.
Специалист отметил, что долгое время жить в страхе нельзя. И снятие маски зависит только от уровня тревожности конкретного человека. Он также добавил, что другая часть россиян может продолжить носить маски и после полного снятия ограничений. К ним относятся особо тревожные люди, а также люди с обсессивно-компульсивным расстройством. Но массовости привычка носить маску не приобрет.
Кроме того, часть россиян увидела, что на параде победы люди были без масок. Когда президент страны пренебрегает использованием СИЗов - это сильный сигнал для общества.