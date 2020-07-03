Население России перестало носить маски

По мнению клинического психолога Валентина Денисова-Мельникова, отказ от ношения средств индивидуальной защиты прежде всего обусловлен усталостью, пишет News.ru . Также многие россияне знают, что от коронавируса погибает небольшой процент пациентов, а некоторые и вовсе могут перенести его бессимптомно.

Специалист отметил, что долгое время жить в страхе нельзя. И снятие маски зависит только от уровня тревожности конкретного человека. Он также добавил, что другая часть россиян может продолжить носить маски и после полного снятия ограничений. К ним относятся особо тревожные люди, а также люди с обсессивно-компульсивным расстройством. Но массовости привычка носить маску не приобрет.