Ни одно дерево не пострадало. Как проходит реконструкция парка Победы в Нижнем Тагиле

По словам специалиста, на сегодняшний день произведен демонтаж старых парковых конструкций — скамеек, беседок. Также убрана тротуарная плитка и бетонное покрытие дорожек.

В парке протянута новая линия электропроводов для освещения. Сейчас осталось лишь установить опорные столбы и светильники.

Установлено более 1,5 тысячи метров бордюрного камня в том числе и в местах, где раньше были тропинки. Сейчас они расширены и станут тротуарными дорожками. Рабочие приступили к их мощению, для этого используется четыре тысячи квадратных метров плитки в черном, сером и белом цветах.

На главной аллее появятся 11 цветников, семь из них уже установлены, и в них уже завезена земля.

Расширен подход к памятнику пограничника.

Раньше была узкая тропиночка, сейчас она стала значительно шире. Если там будут проводится какие-либо торжественные мероприятия, то участникам не придется тесниться. Сейчас перед памятником оборудована хорошая площадка,рассказал Илья Кузнецов.

Кроме того, по словам замдиректора «ТДС», в ходе реконструкции не было убрано ни одно дерево. Высаженные при создании парка березы останутся на прежнем месте.

Это зеленая часть в центре ГГМ. Сюда люди приходят гулять, отдыхать, поэтому мы не трогали деревья, которые были изначально,отметил Кузнецов.

Для комфортного отдыха гуляющих обустраиваются специальные навесы-беседки, которые защитят от солнца и дождя. Для активного отдыха оборудуют спортивные площадки с тренажерами, сохранится и уже существующий скейт-парк. Для маленьких посетителей появятся детские площадки.

Срок окончания работ — 15 октября. Однако в МУП «Тагилдорстрой» отмечают, что сдача парка может состоятся раньше, в зависимости от погодных условий.