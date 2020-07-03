Новым представителем Путина в ККС по Свердловской области стал генерал ФСБ Руцинский
Сегодня, 09:10ОбществоФото: сайт главного федерального инспектора в Свердловской области
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главного федерального инспектора по Свердловской области генерала ФСБ Андрея Руцинского представителем президента в квалификационной коллегии судей региона, сообщает пресс-служба областного суда.
Сюжеты: Екатеринбург
С 1983 по 2005 Андрей Руцинский работал в органах государственной безопасности, а с 2005 начал служить чиновником в ранге главного федерального инспектора в различных регионах, а с февраля нынешнего года чиновник занимал эту должность в Свердловской области.
Предшественником Руцинского на посту главного федерального инспектора по Свердловской области был Михаил Каган, ушедший в отставку в январе 2020 года. Также отмечается, что Михаил Каган назначен на ту же должность, но в Челябинскую область.
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