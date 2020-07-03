Отец Сергий назвал Путина изменником родины и призвал встать на защиту монастыря

Сергий заявил, что правительство и патриархия под прикрытием защиты от коронавируса хотят «поставить армии и флоту через вакцинацию микрочип». Это делается для того, чтобы «всех вне зависимости от национальности загнать в стойло — электронный лагерь сатаны».

Он призвал православных встать на защиту монастыря и сказал, что не уйдет оттуда. По его словам, из РПЦ надо выбросить врагов бога, ими являются патриарх и его окружение.

Сегодня епархиальный суд лишил Сергия сана священника, на это заседание суда клирик также не явился. Ранее его лишили права проповедовать и совершать церковные обряды после высказываний о закрытии храмов во время пандемии. Кроме того, в суд начали обращения о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском монастыре. Напомним, что Ксения Собчак приезжала в монастырь, чтобы снять фильм об этой теме. Там, по ее словам, на съемочную группу напали служители.