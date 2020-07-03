Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» Нижнему Тагилу
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О присвоении почётного звания РФ «Город трудовой доблести». Звание было присвоено не только Нижнему Тагилу, но и Екатеринбургу, и еще 18 городам России. Соответствующий документ опубликован на сайте кремля.
Российским городам был присвоен почетный статус за свой вклад в достижении победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение военной и гражданской продукцией, а также проявленный героизм и самоотверженность.
Напомним, во время голосования по поправкам в Конституцию РФ проводился сбор подписей в поддержку Нижнего Тагила. Свыше 235 тысяч жителей города оставили подписи. В Екатеринбурге город поддержали свыше 400 тысяч горожан. Накануне во время совещания оргкомитета «Победа» Владимир Путин объявил, что все 20 городов, оставивших заявки на получение звания, его получат. Уральцев с присвоением нового статуса поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Все 20 городов сегодня, 3 июля, отметят это событие праздничными салютами.