Создана рабочая группа по исполнению указа о звании «Город трудовой доблести»
Вчера, 22:51ОбществоФото: TagilCity.ru
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3 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы по реализации указа президента о присвоении звания «Город трудовой доблести» Нижнему Тагилу и Екатеринбургу, сообщает департамент информполитики.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Контроль за исполнением распоряжения главы региона возложен на вице-губернатора Сергея Бидонько. В состав группы вошли главы администраций двух городов, члены регионального правительства, представители муниципальных дум и общественных организаций.
В городах, удостоенных почетного звания, будут установлены стелы. Также будут проводиться празднования и салюты в День Победы, в День города и 1 мая. Сегодня губернатор провел встречу с мэрами Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Глава региона отметил, что список мероприятий в городах не должен ограничиваться определёнными датами, все мероприятия должны проходить при участии горожан и с учетом их мнения.
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