Создана рабочая группа по исполнению указа о звании «Город трудовой доблести»

В городах, удостоенных почетного звания, будут установлены стелы. Также будут проводиться празднования и салюты в День Победы, в День города и 1 мая. Сегодня губернатор провел встречу с мэрами Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Глава региона отметил, что список мероприятий в городах не должен ограничиваться определёнными датами, все мероприятия должны проходить при участии горожан и с учетом их мнения.