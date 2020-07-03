Станция скорой медицинской помощи Екатеринбурга пополнится тридцатью новыми бригадами

Читатели портала жаловались главе города на длительное ожидание кареты скорой помощи. Александр Высокинский согласился с мнением горожан и заявил о борьбе с данным явлением посредством увеличения числа автомобилей скорой помощи на деньги предпринимателей Игоря Алтушкина, Андрея Козицина и Андрея Симановского.

Планируется закупка автомобилей иностранных брендов отечественного производства, а их поставка начнется в июле. Более того, идет комплектование сотрудниками бригад скорой помощи, в том числе выпускниками-медиками этого года.