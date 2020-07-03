Станция скорой медицинской помощи Екатеринбурга пополнится тридцатью новыми бригадами
Сегодня, 11:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Пополнение на городской станции скорой медицинской помощи анонсировал глава Екатеринбурга Александр Высокинский, отвечая в прямом эфире на вопросы читателей портала E1.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Читатели портала жаловались главе города на длительное ожидание кареты скорой помощи. Александр Высокинский согласился с мнением горожан и заявил о борьбе с данным явлением посредством увеличения числа автомобилей скорой помощи на деньги предпринимателей Игоря Алтушкина, Андрея Козицина и Андрея Симановского.
Планируется закупка автомобилей иностранных брендов отечественного производства, а их поставка начнется в июле. Более того, идет комплектование сотрудниками бригад скорой помощи, в том числе выпускниками-медиками этого года.
Таким образом, на станции СМП Екатеринбурга станут работать 150 бригад, что позволит жителям города наиболее оперативно и своевременно получать необходимую помощь.
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