Свердловский облсуд оправдал врача, обвиняемого в смерти пациента из-за колоноскопии

В 2017 году в городской больнице умер 28-летний мужчина. Он поступил с сильными болями в животе. За день до смерти врач Андрей Катырев проводил пациенту колоноскопию. Катырева обвинили в том, что он повредил кишечник мужчины колоноскопом.

На одном из допросов следователь убедил его признать вину, но врача подержали коллеги и нашли ему адвокатов. К делу привлекли специалистов, которые установили, что у погибшего была врожденная патология — ишемический колит. При нем повреждения в кишечнике могут возникать самопроизвольно. Также выяснилось, что рана была колотой в несколько миллиметров, тогда как колоноскопа тупой конец диаметром в сантиметр.