Тагильский общественник Коченков организует III фестиваль по уличному спорту

На данный момент в Нижнем Тагиле ведутся работы по строительству спортивной площадки, которая станет местом для проведения третьего междугороднего фестиваля уличного спорта, в котором будут организованы соревнования по баскетболу, футболу и легкой атлетике. Участниками могут стать дети от 7 до 16 лет включительно.

В программе будут турниры по футболу, стритболу и уличной атлетике. Думаю ещё добавить настольный теннис. И планирую увеличить количество участников. Будут точно разыграны медали и хорошие подарки. Будут участвовать дети до 16 лет. Подготовку начали зарание, но сроки сборов ограниченны. Полтора месяца. Если не соберём половину суммы, деньги нам не дадут, вернутся жертвователям. Очень переживаю, что сумму не соберём, но выход все равно придётся находить. Стройка идёт полным ходом, рассказал организатор Александр Коченков.

В организацию мероприятия входят: услуги медработника, судей, ведущего и артистов, наличие звуковой аппаратуры, транспортные расходы, услуги фотографа и видеографа. Для организации III Фестиваля уличного спорта, проведение которого предварительно назначено на 13 сентября 2020 года, необходимо собрать 255 428 рублей. На данный момент в копилку собран 1% от общей суммы в размере 4 150 рублей.Соревнования будут проходить по адресу: город Нижний Тагил, улица Салтыкова-Щедрина, 30.

Первые соревнования были организованы самим Александром, его близкими друзьями и родственниками. Бюджет сформировали из личных средств и пожертвований. Более 100 спортсменов приняло участие в мероприятии.