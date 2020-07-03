В Екатеринбург прибудет очередной вывозной борт со свердловчанами из Душанбе

Кроме того, ожидаются вывозные рейсы в российские города не только из Душанбе, но также из столицы Узбекистана и Армении.

Напомним, ранее Минкомсвязь РФ опубликовала график вывоза соотечественников из-за рубежа до 7 июля, в котором значится рейс из Душанбе в Екатеринбург на вторник будущей недели.

22 июня в столицу Свердловской области из Таджикистана прибыл вывозной рейс «Уральских авиалиний» со 103 пассажирами на борту, 54 человека из которых отправились в один из обсерваторов региона до получения отрицательных результатов теста на коронавирусную инфекцию нового типа. Остальные прибывшие отправились по местам жительства в свои регионы при поддержке оперативных штабов по борьбе с COVID-19 в субъектах России.