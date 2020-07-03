В Екатеринбурге детские сады возобновляют работу после пандемии коронавируса

Так, планируется открыть с 6 июля все детские сады, кроме тех, что закрыты на ремонт. При этом они будут заполнены только наполовину. В целях обеспечения безопасности воспитанников и педагогов, должны быть закуплены дезинфицирующие средства, антисептики, рециркуляторы и так далее. Воспитатели должны работать в масках.

Ежедневно, у всех входящих в детский сад педагогов, родителей и детей будет измеряться температура. В помещениях требуется установить рециркуляторы, а все поверхности раз в два часа должны быть продезинфицированы.