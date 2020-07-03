В Нижнем Тагиле «Газпромнефть» скрыла прием на работу бывшего судебного пристава

В ходе проверки было установлено, что тагильчанка, которая работала в Тагилстроевском районном отделе судебных приставов, принята на работу в АО «Газпромнефть-Урал». Ее взяли на должность оператора заправочных станций.

Как пояснили в прокуратуре, если работодатель берет на работу сотрудника, который находился на государственной или муниципальной службе, то в течение двух лет после увольнения нужно сообщать в 10-дневний срок о его приеме на работу в эти учреждения. Однако АО «Газпромнефть-Урал» не выполнило требование закона, суд выписал штраф в размере 100 тысяч рублей. Организация попыталась обжаловать это решение, но его оставили без изменения. Штраф был уплачен.