В Нижнем Тагиле «Газпромнефть» скрыла прием на работу бывшего судебного пристава
Сегодня, 20:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле АО «Газпромнефть-Урал» оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что не уведомило о приеме на работу бывшего судебного пристава, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе проверки было установлено, что тагильчанка, которая работала в Тагилстроевском районном отделе судебных приставов, принята на работу в АО «Газпромнефть-Урал». Ее взяли на должность оператора заправочных станций.
Как пояснили в прокуратуре, если работодатель берет на работу сотрудника, который находился на государственной или муниципальной службе, то в течение двух лет после увольнения нужно сообщать в 10-дневний срок о его приеме на работу в эти учреждения. Однако АО «Газпромнефть-Урал» не выполнило требование закона, суд выписал штраф в размере 100 тысяч рублей. Организация попыталась обжаловать это решение, но его оставили без изменения. Штраф был уплачен.
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