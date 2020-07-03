В Нижнем Тагиле полиция проводит проверку из-за порчи «Городового» на набережной

В ночь на 3 июля неизвестные сломали крепление памятника. Как рассказал охранник недостроенного кафе возле скульптуры, около полуночи несколько неизвестных пытались уронить ее. При этом, правоохранители отметили, что сектор в районе скульптуры не просматривается камерами «Безопасного города».

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле подростки потушили вечный огонь на Аллее Славы на Вагонке. Инцидент произошел в конце мая и попал на камеры «Сетей Тагила». Позднее прокуратурой и СК была инициирована проверка. В результате директора школы, в которой учились подростки вынудили уволиться, но позднее в управлении образования утверждали, что он сделал это по собственному желанию В итоге директор остался на своей должности.