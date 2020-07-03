В Нижнем Тагиле проходит праздник в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

Основная масса мероприятий пройдет на набережной Тагильского пруда. На открытой площадке возле Центрального фонтана установили шестиметровую фотозону. Каждому желающему предлагается сфотографироваться на фоне картины «Седой Урал кует победу». Образ могучего кузнеца, созданный Иваном Воскобойниковым в военные годы, является символом трудового Урала.

Тагильчан и гостей города приглашают на торжество, которое начнется в 17.00 на набережной Тагильского пруда с концерта духового оркестра. Музыкантами будут исполнены известные песни о войне. В то же время 50 волонтеров и молодежных организаций составят слово «ПОБЕДА» из лент российского триколора.

В 23.00 над акваторией пруда прогремит праздничный салют.

В праздничных мероприятиях примет участие глава города Владислав Пинаев, ветераны, представители молодежных организаций и профсоюзов, которые наиболее активно принимали участие в сборе и подготовке документации.