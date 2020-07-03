В Нижнем Тагиле прошел флэшмоб в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»

Празднование прошло на набережной Тагильского пруда. Волонтеры составили из российского триколора слово «Победа». Затем с концертом выступил духовой оркестр. Кроме того, на набережной обустроили фотозону с картиной «Седой Урал кует Победу».

В мероприятии принял участие мэр города Владислав Пинаев. Он поблагодарил волонтеров и поздравил горожан. По словам мэра, необходимо донести информацию о трудовом подвиге тагильчан подрастающему поколению. Он отметил, что для этого нужно грамотно сотрудничать в рамках системы образования. Также глава города поблагодарил сотрудников музеев, которые собрали материалы для заявки.