В Нижнем Тагиле прошел флэшмоб в честь присвоения звания «Город трудовой доблести»
В Нижнем Тагиле прошел флешмоб в честь присвоения звания «Город трудовой доблести», сообщает «Тагильский рабочий».
Празднование прошло на набережной Тагильского пруда. Волонтеры составили из российского триколора слово «Победа». Затем с концертом выступил духовой оркестр. Кроме того, на набережной обустроили фотозону с картиной «Седой Урал кует Победу».
В мероприятии принял участие мэр города Владислав Пинаев. Он поблагодарил волонтеров и поздравил горожан. По словам мэра, необходимо донести информацию о трудовом подвиге тагильчан подрастающему поколению. Он отметил, что для этого нужно грамотно сотрудничать в рамках системы образования. Также глава города поблагодарил сотрудников музеев, которые собрали материалы для заявки.
Напомним, 2 июля президент России Владимир Путин объявил, что 20 городов, в том числе Екатеринбург и Нижний Тагил, получат звание «Город трудовой доблести». Сегодня он подписал соответствующий указ.