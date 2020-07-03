В Нижнем Тагиле утверждена заявка на благоустройство дворов и общественных территорий

Сегодня прошло заседание общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды. На нем был утвержден список общественных и дворовых территорий для включения в заявку на субсидирование в предстоящем году.

Среди дворовых территорий были утверждены заявки на благоустройство дворов на улице Космонавтов, 10, Ермака, 46 и по улице Газетная, 87,95. Среди общественных территорий с учетом результатов рейтингового голосования тагильчан, утвердили шесть объектов. Общая сумма заявки по ним составила 430 млн рублей.