В Нижнем Тагиле утверждена заявка на благоустройство дворов и общественных территорий
В Нижнем Тагиле сформирована заявка на благоустройство дворов и общественных территорий в 2021 году. Список будет направлен на рассмотрение в региональное Минэнергетики и ЖКХ, сообщает пресс-служба мэрии.
Сегодня прошло заседание общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды. На нем был утвержден список общественных и дворовых территорий для включения в заявку на субсидирование в предстоящем году.
Среди дворовых территорий были утверждены заявки на благоустройство дворов на улице Космонавтов, 10, Ермака, 46 и по улице Газетная, 87,95. Среди общественных территорий с учетом результатов рейтингового голосования тагильчан, утвердили шесть объектов. Общая сумма заявки по ним составила 430 млн рублей.
Ранее мэрия направила заявку на получение допфинансирования на реконструкцию зоны отдыха у медицинского колледжа «Аллея Рандеву» и дополнительные работы на территории улиц Ермака-Лебяжинская.