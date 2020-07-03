В России предложили навсегда сделать 1 июля выходным днем
Сегодня, 13:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова предложила сделать день голосования по поправкам в Конституцию РФ выходным днем, сообщают «РИА-Новости».
По ее мнению, все принявшие участие в голосовании россияне запомнят этот день. Также она напомнила, что раньше День Конституции считался праздником и было бы хорошо в современной России продолжить эту традицию.
Напомним, с 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам в Конституцию. По предварительным данным «за» введение поправок выступили 77,92% россиян. Кроме того, проводился сбор подписей за получение звания «Город трудовой доблести» в 20 городах, в том числе Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Владимир Путин одобрил присвоение звания для всех заявленных городов.
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