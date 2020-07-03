В центре Екатеринбурга начался снос дома под строительство филармонии
В Екатеринбурге стартовал снос пятиэтажного дома под строительство нового здания Свердловской филармонии, пишет ЕАН.
Как сообщили изданию в АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которое реализует проект, на этом месте планируется расположить главный вход.
Компания «Строймонтаж», которая выиграла конкурс, начала устанавливать временное ограждение.
АНО продолжает следить за состоянием дома и охранять его даже после то, как все жильцы его покинули. При этом приходится оплачивать обеспечение безопасности и содержание здания.
При этом отмечается, что взрывные работы не планируются. Здание решено разбирать поэтапно. Завершить работы по сносу дома и окрестных гаражей намечено в сентябре.
Напомним, что жители теперь уже пустого дома выступали против строительства филармонии. Однако власти нашли с ними компромиссное решение и выкупили все квартиры.