В центре Екатеринбурга начался снос дома под строительство филармонии

Как сообщили изданию в АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которое реализует проект, на этом месте планируется расположить главный вход.

Компания «Строймонтаж», которая выиграла конкурс, начала устанавливать временное ограждение.

АНО продолжает следить за состоянием дома и охранять его даже после то, как все жильцы его покинули. При этом приходится оплачивать обеспечение безопасности и содержание здания.

При этом отмечается, что взрывные работы не планируются. Здание решено разбирать поэтапно. Завершить работы по сносу дома и окрестных гаражей намечено в сентябре.