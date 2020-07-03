Замглавы Минобрнауки задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей
Сегодня, 21:38ОбществоФото: Официальный сайт Госдумы
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Следствие просит арестовать замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич на два месяца в связи с делом о хищении более 40 млн рублей, пишет РИА Новости.
Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что предпринимателя и чиновницу подозревают в мошенничестве, при этом Волк не раскрыла имен подозреваемых. Позднее подробности раскрыла пресс-секретарь Тверского суда.
По данным следствия, предпринимательница в 2016 году получила от министерства подряд и заключила договоры с подконтрольными ИП. Однако она не собиралась в полной мере выполнять обязательства, а некачественную работу приняла чиновница. У задержанных прошло более 30 обысков, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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