Замглавы Минобрнауки задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей

Ранее представитель МВД Ирина Волк сообщила, что предпринимателя и чиновницу подозревают в мошенничестве, при этом Волк не раскрыла имен подозреваемых. Позднее подробности раскрыла пресс-секретарь Тверского суда.

По данным следствия, предпринимательница в 2016 году получила от министерства подряд и заключила договоры с подконтрольными ИП. Однако она не собиралась в полной мере выполнять обязательства, а некачественную работу приняла чиновница. У задержанных прошло более 30 обысков, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».