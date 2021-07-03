Алексей Спиридонов возглавил Свердловское управление ГИБДД

В День 85-летия российской Госавтоинспекции Алексей Спиридонов официально стал руководителем регионального управления, сообщает «Областная газета».
С декабря 2020 года Алексей Спиридонов исполнял обязанности врио начальника УГИБДД по Свердловской области. Предшественником на данном посту был Алексей Кисляков, который продолжил службу в ГУОБДД МВД России в Москве.
Личный состав был проинформирован о том, что подполковник Алексей Спиридонов возглавил Госавтоинспекцию Свердловской области. В день юбилея образования Госавтоинспекции начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков тепло поздравил личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником. И подчеркнул, что на Госавтоинспекцию возложена ответственная задача по снижению смертности и аварийности на дорогах,рассказал глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, в мае 2021 года врио начальника управления ГИБДД Свердловской области Алексей Спиридонов получил представление от прокуратуры из-за резонансных ДТП.