Алексей Спиридонов возглавил Свердловское управление ГИБДД

Личный состав был проинформирован о том, что подполковник Алексей Спиридонов возглавил Госавтоинспекцию Свердловской области. В день юбилея образования Госавтоинспекции начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков тепло поздравил личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником. И подчеркнул, что на Госавтоинспекцию возложена ответственная задача по снижению смертности и аварийности на дорогах,рассказал глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.