Четыре полосы для проезда открыты на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

Четыре полосы для проезда открыты на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле
Четыре полосы для проезда открыты на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:14ОбществоФото: 2ГИС
Длительное время на Свердловском шоссе для движения автомобилей действовала одна полоса. Ограничение движения было связано со строительством моста через Тагильский пруд.

При своротке на полигон Нижнетагильского института испытания металлов по Свердловскому шоссе убраны ограждения. Теперь для движения доступны четыре полосы.

Ранее в связи с производством работ на строительстве одной из дорог на Свердловском шоссе для подъезда к будущему мосту через Тагильский пруд были организованы временные схемы дорожного проезда. Так же запланировано благоустройство Свердловского шоссе.

Напомним, в феврале 2021 года подрядчики приступили к строительству подъезда к будущему мосту через Тагильский пруд. Завершить строительства моста запланировано к 2022 году.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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