Четыре полосы для проезда открыты на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле

При своротке на полигон Нижнетагильского института испытания металлов по Свердловскому шоссе убраны ограждения. Теперь для движения доступны четыре полосы.
Ранее в связи с производством работ на строительстве одной из дорог на Свердловском шоссе для подъезда к будущему мосту через Тагильский пруд были организованы временные схемы дорожного проезда. Так же запланировано благоустройство Свердловского шоссе.
Напомним, в феврале 2021 года подрядчики приступили к строительству подъезда к будущему мосту через Тагильский пруд. Завершить строительства моста запланировано к 2022 году.