Обманутым застройщиком собственникам в Свердловской области выплатят 68 миллионов

Обманутым застройщиком собственникам в Свердловской области выплатят 68 миллионов
Обманутым застройщиком собственникам в Свердловской области выплатят 68 миллионов
Сегодня, 13:13ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Фонд защиты прав дольщиков 2 июля постановил помочь жителям города Лесного, обманутым вследствие недобросовестных действий застройщика. В результате мошенничества пострадало 25 человек, имеющих право на компенсацию, которая будет выплачена на 68 миллионов.

В первом полугодии 2021 года за счет механизмов Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Свердловской области помощь получил 71 человек, купивший квартиры в трех долгостроях. Выплаты получили жители Рефтинского, Нижнего Тагила и Верхнего Дуброво, заявил директор регионального отделения фонда Сергей Киселев.

Застройщик начал работу в 2015 году в Лесном, однако проект стал ставиться на паузу после того, как было возведено три этажа из восьми, как сообщает департамент информационной политики. Строительство малоэтажного жилого дома превратилось в долгострой. В результате компания смогла закончить на 80% только один из домов, во втором был выстроен только первый этаж, а еще два остались на уровне фундамента.

Напомним, что в Свердловской области рассматривается закон, позволяющим родственникам обманутых дольщиков наследовать квартиры или требовать возмещения средств за неполученное ими жилье.

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