Уральцы пожаловались на отсутствие феназепама в аптеках Свердловской области

«Феназепам» в регионе есть. В аптеки его рапределяет наше областное учреждение «Фармация». Поставка на склады была 11 июня. Ждем еще одну партию 5 июля,написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Тем, кто желает приобрести данное лекарство и хочет уточнить его наличие или забронировать препарат, рекомендовано обратиться по номеру в Екатеринбурге 247-00-77. Это номер аптеки «Фармации», которая находится на Уктусской, 31.
Напомним, что лекарств на 27 млн закупит инфекционная больница Нижнего Тагила.