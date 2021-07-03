Уральцы пожаловались на отсутствие феназепама в аптеках Свердловской области

Уральцы пожаловались на отсутствие феназепама в аптеках Свердловской области
Уральцы пожаловались на отсутствие феназепама в аптеках Свердловской области
Сегодня, 14:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
После жалоб жителей на исчезновение из аптек успокоительного препарата, губернатор пояснил его отсутствие. Глава региона пояснил, что в марте этого года Минздрав поменял условие хранение данного препарата в аптеках, поэтому не все из них теперь могут содержать это лекарство и торговать им.

«Феназепам» в регионе есть. В аптеки его рапределяет наше областное учреждение «Фармация». Поставка на склады была 11 июня. Ждем еще одну партию 5 июля,написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Тем, кто желает приобрести данное лекарство и хочет уточнить его наличие или забронировать препарат, рекомендовано обратиться по номеру в Екатеринбурге 247-00-77. Это номер аптеки «Фармации», которая находится на Уктусской, 31.

Напомним, что лекарств на 27 млн закупит инфекционная больница Нижнего Тагила.

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