3 звездных дождя пройдут в августе над Уралом
3 августа 2010, 17:56ОбществоIrinaKoshp
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3 звездных дождя пройдут в августе над Уралом.
Наблюдать их можно будет ночами 12, 18 и 31 августа. Самый сильный метеорный поток - Персеиды - придется на 12 августа, за час можно будет увидеть до 100 метеоритов, рассказали Новому Региону в Коуровской астрономической обсерватории. Наблюдать "звездный дождь" лучше на природе, вдали от города.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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