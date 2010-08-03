3 звездных дождя пройдут в августе над Уралом

Наблюдать их можно будет ночами 12, 18 и 31 августа. Самый сильный метеорный поток - Персеиды - придется на 12 августа, за час можно будет увидеть до 100 метеоритов, рассказали Новому Региону в Коуровской астрономической обсерватории. Наблюдать "звездный дождь" лучше на природе, вдали от города.