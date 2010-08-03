Финал соревнований по автозвуку пройдет в Екатеринбурге
3 августа 2010, 06:15ОбществоIrinaKoshp
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День города в столице Урала в этом году будет богат на автомобильные мероприятия. Сначала будет быстро и красиво, а под вечер - громко.
21 августа в Екатеринбурге состоятся выступления по мотофристайлу и любительские гонки на картинге, а затем в столице Урала прогремит завершающий этап российского Чемпионата по автозвуку и тюнингу.
Участники соревнований будут состязаться в четырех дисциплинах: звуковом давлении, качестве звучания аудиосистем, уровне работы мультимедиакомпонентов, а также в красоте тюнинга своих машин.
Помимо сугубо звуковых представлений, гостям мероприятия покажут некое музыкально-танцевальное шоу.
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