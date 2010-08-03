Герпес спасает от смерти
3 августа 2010, 17:38ОбществоIrinaKoshp
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Новый способ борьбы с раком изобрели британские ученые. Оказывается, опасная болезнь лечится с помощью модифицированного вируса герпеса.
Исследователи модифицировали герпес таким образом, чтобы он мог размножаться только внутри раковых клеток. Расплодившись, вирусы убивают раковые клетки, не трогая при этом здоровые, и стимулируют иммунную систему с помощью белка. Результаты экспериментального лечения показали, что в сочетании с традиционными видами терапии вирус герпеса справляется со злокачественными опухолями гораздо эффективнее. Как пишет Лента.ру, испытания нового метода борьбы с раком головы и шеи были проведены на 17 пациентах в одной из лондонских больниц.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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