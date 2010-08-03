«Коляда-Театр» начинает седьмой театральный сезон

Кроме того, в августе Николай Коляда начнет репетиции спектакля по пьесе Максима Горького «Дети солнца». Премьера состоится в конце октября. И еще до декабря будет выпущен спектакль по пьесе Николая Коляды «Мы едем, едем, едем». Уже готовятся декорации и шьются костюмы к детской новогодней сказке. В этот раз маленькие зрители увидят русскую сказку «Крошечка-Хаврошечка». Кроме того, для маленьких зрителей артист театра Олег Билик ставит спектакль под названием «Волшебный фонарь». В его основе его — «Театр теней».

В октябре «Коляда-Театр» ожидает большая поездка в Европу. В Париже, в театре «Одеон», в рамках Осеннего Парижского фестиваля девять раз будет сыгран спектакль «Гамлет». А затем в двух городах Франции, Вильжуифе и Бретани, артисты «Коляда-Театра» сыграют спектакль «Трамвай «Желание». Из Франции театр сразу же переедет в Польшу, в город Любляна, где сыграет на театральном фестивале спектакли «Гамлет» и «Вишневый сад».

Из больших фестивалей, запланированных на осень с участием «Коляда-Театра», следует отметить фестивали «Дуэль» и Фестиваль комедий в Санкт-Петербурге, а также театральный фестиваль «Текстура» в Перми.

В новом сезоне совместно с Центром современной драматургии будут продолжены презентации пьес современных уральских драматургов. В проекте «Театр в бойлерной» в августе запланирована презентация пьесы Олега Богаева «Вишневый Ад Станиславского», а в сентябре — новые пьесы Николая Коляды «Икар» и «Баба Шанель».