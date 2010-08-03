Ленинский район лучше всех подготовился ко Дню города

Более 9-го часов глава Нижнего Тагила и члены оргкомитета по подготовке и проведению Дня города - 2010 объезжали районы Нижнего Тагила и выбирая лучший. За это время комиссия осмотрела несколько предприятий, жилых кварталов и мест отдыха жителей различных микрорайонов, сообщили нам в пресс-службе администрации города. Победителя определили тайным голосованием. Им признан Ленинский район. Он же стал лучшим при подведении общих итогов работы районов к Дню города. Дзержинский район отстал от победителя всего ан один балл. А Тагильстроевский - на три балла.