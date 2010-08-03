Медведев ввел режим ЧС в семи регионах России из-за пожаров

«Привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением пожарной безопасности, вооруженные силы РФ, другие войска и воинские формирования», — говорится в указе.

В Связи с чрезвычайной ситуацией временно ограничен допуск граждан на определенные органами госвласти субъектов России территории и осуществление на них хозяйственной деятельности во избежание создания условий, приводящих к возникновению пожаров в лесах и на торфяниках, а также к гибели людей, утрате их жилья и имущества.