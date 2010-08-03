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Медведев ввел режим ЧС в семи регионах России из-за пожаров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Медведев ввел режим ЧС в семи регионах России из-за пожаров

3 августа 2010, 07:35ОбществоIrinaKoshp
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