Медведев ввел режим ЧС в семи регионах России из-за пожаров
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об объявлении режима чрезвычайной ситуации в семи регионах России в связи с природными пожарами.
Чрезвычайная ситуация, связанная с обеспечением пожарной безопасности, объявлена в Республике Марий-Эл, Республике Мордовия, Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской и Рязанской областях.
«Привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением пожарной безопасности, вооруженные силы РФ, другие войска и воинские формирования», — говорится в указе.
В Связи с чрезвычайной ситуацией временно ограничен допуск граждан на определенные органами госвласти субъектов России территории и осуществление на них хозяйственной деятельности во избежание создания условий, приводящих к возникновению пожаров в лесах и на торфяниках, а также к гибели людей, утрате их жилья и имущества.
Министерству внутренних дел России поручено принять меры по обеспечению режима противопожарной безопасности на определенных органами госвласти субъектах России территориях, отмечается в документе.
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