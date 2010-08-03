Мобильный Интернет «МОТИВ»: новинки для тех, кто всегда в Сети!

С конца июня абонентам стал доступен дополнительный способ получения настроек GPRS, WAP и MMS – посредством IVR-команды ##919. Возможность получить настройки самостоятельно позволяет абонентам экономить свое время.

С в конце июля «МОТИВ» ввел «Абонементы» GPRS трафика, при покупке которых стоимость Мегабайта значительно ниже, чем если покупать Интернет-трафик Пакетами или пользоваться мобильным Интернетом по стоимости, прописанной по условиям тарифного плана. К примеру, стоимость 1 Мегабайта при заказе «Абонемента 100 Мб GPRS» составит всего лишь 2 рубля, при заказе аналогичного объема трафика «Пакетом» – 3,5 рубля, а без подключения оптимизирующих опций – 6,6 рубля.

На новый виток популярности вышла давно известная услуга «Ночной GPRS-безлимит». Абоненты, при подключении этой опции, могут безлимитно пользоваться мобильным Интернетом «МОТИВ» за минимальную абонентскую плату 9 рублей в сутки.

Также среди продуктов, призванных сделать мобильный Интернет-серфинг максимально комфортным, – тариф «Интернетище».

Маркетинговое развитие в направлении мобильного Интернета основано на мощной технической базе: в мае 2010 года «МОТИВ» приступил к финальной стадии реализации проекта по внедрению технологии передачи данных EDGE в Свердловской области. В настоящее время возможность работать в Интернете по технологии улучшенной передачи данных EDGE обеспечивается в 70% населенных пунктов области, охваченных связью «МОТИВ». EDGE внедрен более чем на 63% базовых станций компании. Технология EDGE позволяет абонентам «МОТИВа» пользоваться ресурсами мобильного Интернета со скоростью до 200 кбит/сек.