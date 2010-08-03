Мужчины более склонны к глупости, чем женщины

В ходе исследования ученые оценивали умственные способностилюдей всех возрастных групп по разнообразным параметрам. Для этого мужчины иженщины выполняли тесты, решали логические задачи.В результате был выявлен процент людей со сниженнымиинтеллектуальными способностями, среди которых большую часть составили именномужчины. Ученые связывают такое явление, как склонность мужчин к глупости сменьшей, чем у женщин продолжительностью жизни. Исследование также показало,что на основные умственные способности не влияет качество образования.