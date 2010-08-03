На Урале работодатели снова стали зависимы от соискателей вакансий

Самый первый и главный из них - наемные работники вновь диктуют свои условия потенциальным работодателям. Конечно, в таких случаях речь идет о настоящих профессионалах и крайне узком сегменте отраслей, отмечает "Новый Регион". Тем не менее, тенденция устойчива и работодатели ею крайне недовольны, указывают в рекрутинговых агентствах. Есть и другие признаки "оттепели" - вновь возвращаются оплата фитнесса, стоматолога и мобильного телефона, а также повышенные оклады с премиальными.