На Урале работодатели снова стали зависимы от соискателей вакансий
3 августа 2010, 18:00ОбществоIrinaKoshp
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На уральский рынок труда начали возвращаться докризисные тренды.
Самый первый и главный из них - наемные работники вновь диктуют свои условия потенциальным работодателям. Конечно, в таких случаях речь идет о настоящих профессионалах и крайне узком сегменте отраслей, отмечает "Новый Регион". Тем не менее, тенденция устойчива и работодатели ею крайне недовольны, указывают в рекрутинговых агентствах. Есть и другие признаки "оттепели" - вновь возвращаются оплата фитнесса, стоматолога и мобильного телефона, а также повышенные оклады с премиальными.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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