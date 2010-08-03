На ВГОКе будут знать, где находиться каждый шахтер

По словам главного инженера ВГОКа Николая Рябова, на предприятии ведется работа по повышению уровня промбезопасности. Приобретение нового оборудования - часть большой программы по обеспечению безопасности горняков. Как рассказали в департаменте по связям со СМИ "Евраза", сейчас на всех шахтах Высокогорского ГОКа действует система аварийного оповещения и селективного вызова.