На ВГОКе будут знать, где находиться каждый шахтер
3 августа 2010, 18:13ОбществоIrinaKoshp
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На шахтах ВГОКа ведутся переговоры по возможности применения системы позиционирования "АСПОГ", которая позволит в режиме реального времени определить, где находится каждый шахтер.
По словам главного инженера ВГОКа Николая Рябова, на предприятии ведется работа по повышению уровня промбезопасности. Приобретение нового оборудования - часть большой программы по обеспечению безопасности горняков. Как рассказали в департаменте по связям со СМИ "Евраза", сейчас на всех шахтах Высокогорского ГОКа действует система аварийного оповещения и селективного вызова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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