На ВГОКе появятся новые вагоны
На ВГОКе появятся новые вагоны, предназначенные для транспортировки взрывчатых веществ, для предприятия их закупит «Евраз».
Использование именно такой конструкции вагонов является дляроссийского предприятия инновацией.По данным от производителя, эти вагоны имеют особую конструкцию, которая была разработанаиндивидуально для ВГОКа с учетом специфики предприятия и деятельности. Вагонысозданы с учетом требований Единых правил безопасности при взрывных работах.Здесь предусмотрены четыре большие двери (для свободного доступа к грузу).Огнестойкая крыша и торцевые стены вагона, выполненные из высокопрочныхдиэлектрических материалов, предотвратят возможное искрообразование. Наторцевых частях вагона предусмотрены места для размещения средств пожаротушения.Вагоны появятся на предприятии не ранее 2011 года. В настоящее время рабочая документацияспецвагона проходит экспертизу промышленной безопасности. После изготовленияопытные образцы пройдут приемочные испытания в условия шахт, после чегоначнется промышленное производство.Приобретение инновационных вагонов –это одна из мер по повышению безопасности на предприятии, которая на ВГОКе идетполным ходом.