На ВГОКе появятся новые вагоны

Использование именно такой конструкции вагонов является дляроссийского предприятия инновацией.По данным от производителя, эти вагоны имеют особую конструкцию, которая была разработанаиндивидуально для ВГОКа с учетом специфики предприятия и деятельности. Вагонысозданы с учетом требований Единых правил безопасности при взрывных работах.Здесь предусмотрены четыре большие двери (для свободного доступа к грузу).Огнестойкая крыша и торцевые стены вагона, выполненные из высокопрочныхдиэлектрических материалов, предотвратят возможное искрообразование. Наторцевых частях вагона предусмотрены места для размещения средств пожаротушения.Вагоны появятся на предприятии не ранее 2011 года. В настоящее время рабочая документацияспецвагона проходит экспертизу промышленной безопасности. После изготовленияопытные образцы пройдут приемочные испытания в условия шахт, после чегоначнется промышленное производство.Приобретение инновационных вагонов –это одна из мер по повышению безопасности на предприятии, которая на ВГОКе идетполным ходом.