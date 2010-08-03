Нижнетагильский ВГОК закупит новые спецвагоны для перевозки взрывчатки

Как рассказали в департаменте по связям со СМИ "Евраза", новая конструкция вагона для перевозки взрывчатки разработана специально для нижнетагильского предприятия. В нем предусмотрены четыре большие двери для свободного доступа к грузу. Огнестойкая крыша и торцевые стены вагона, выполненные из высокопрочных диэлектрических материалов, предотвратят возможное искрообразование. Так же предусмотрены места для размещения средств пожаротушения. Новые вагоны поступят на шахты ВГОКа уже в будущем году.