"Ограбление столетия" рассматривается в суде

На скамье подсудимых десять человек в возрасте от 23 до 38 лет. Им предъявлены обвинения в дерзком налете на денежное хранилище в пригороде Стогкольма, совершенном при помощи вертолета 23 сентября прошлого года. В зале суда были показаны кадры видеонаблюдения. Преступники приземлились на крышу хранилища на вертолете, разбили крышу из бронированного стекла и проникли в одно из помещений. Злоумышленники вскрыли сейфы, а затем подняли свою добычу с помощью веревок на крышу. Ограбление заняло 30 минут. Никто из служащих хранилища не пострадал. Преступники вынесли из хранилища около четырех миллионов евро.