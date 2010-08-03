"Ограбление столетия" рассматривается в суде
3 августа 2010, 17:33ОбществоIrinaKoshp
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В столице Швеции начался громкий судебный процесс над предполагаемыми участниками "ограбления столетия".
На скамье подсудимых десять человек в возрасте от 23 до 38 лет. Им предъявлены обвинения в дерзком налете на денежное хранилище в пригороде Стогкольма, совершенном при помощи вертолета 23 сентября прошлого года. В зале суда были показаны кадры видеонаблюдения. Преступники приземлились на крышу хранилища на вертолете, разбили крышу из бронированного стекла и проникли в одно из помещений. Злоумышленники вскрыли сейфы, а затем подняли свою добычу с помощью веревок на крышу. Ограбление заняло 30 минут. Никто из служащих хранилища не пострадал. Преступники вынесли из хранилища около четырех миллионов евро.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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