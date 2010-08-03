Потерявшаяся плюшевая игрушка воссоединилась со своим хозяином

Игрушечный кот был найден жительницей Великобритании Лиз Эверетт в чайной в городе Торпенесс в графстве Саффолк. Вскоре после того, как игрушка была найдена, женщина решила начать искать владельцев кота и специально для этого создала страницу в Faceboоk, куда загрузила фотографии игрушки и ее описание. История Мир-Кэта получила широкую огласку не только в Великобритании, но и за ее пределами - о найденной в чайной игрушке написали многие зарубежные издания. Эверетт, которая вела страничку на Facebook от лица игрушки, поблагодарила всех за поддержку и пообещала в ближайшее время выложить подробный фотоотчет со встречи кота и его маленького хозяина.