Потерявшаяся плюшевая игрушка воссоединилась со своим хозяином
3 августа 2010, 17:41ОбществоIrinaKoshp
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Кампания по поиску хозяев плюшевой игрушки по кличке Мир-Кэт увенчалась успехом. Как сообщается на посвященной игрушке странице в социальной сети Facebook, владельцем плюшевого существа оказался мальчик по имени Нед.
Игрушечный кот был найден жительницей Великобритании Лиз Эверетт в чайной в городе Торпенесс в графстве Саффолк. Вскоре после того, как игрушка была найдена, женщина решила начать искать владельцев кота и специально для этого создала страницу в Faceboоk, куда загрузила фотографии игрушки и ее описание. История Мир-Кэта получила широкую огласку не только в Великобритании, но и за ее пределами - о найденной в чайной игрушке написали многие зарубежные издания. Эверетт, которая вела страничку на Facebook от лица игрушки, поблагодарила всех за поддержку и пообещала в ближайшее время выложить подробный фотоотчет со встречи кота и его маленького хозяина.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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